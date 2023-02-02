國旅價格問題一直是討論焦點，適逢邊境大解封，不少人也紛紛出國遊玩，就有一名男網友日前出遊韓國，入住釜山連鎖商旅，結果住一晚加上早餐吃到飽只要台幣1200元，大嘆台灣根本看不到車尾燈，難怪大家都出國玩，引發熱議。

男網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》PO文直呼韓國住宿「俗嘎靠背」，自己入住了連鎖商旅東橫Inn，雙人房一晚台幣1200元，還有早餐吃，Buffet吃到飽。

原PO表示，台灣的旅館飯店根本望塵莫及，連車尾燈都沒看到，以後自己都以出國旅遊優先，不考慮國旅了。

文章曝光後引發討論，不少網友附和：「台灣住宿不知道在櫃幾點的」、「尤其是遇到節日直接坐地起價漲好幾倍」、「查了一下228價格，有夠恐怖」、「難怪一堆人選擇去琉球，比國旅還便宜多了」、「在國內旅遊都直接被當盤子」。

但也有人反駁，指出東橫Inn是日本連鎖商旅，最近日幣大跌，當然便宜，還有人貼出許多高檔飯店價格，指出與原PO所說的價格其實差不多：「國外的月亮永遠比較圓」、「要比就該拿同性質來比吧」、「原PO拿非假日價格來說有失偏頗」、「到了假日就不會這麼便宜了」。