英國央行貨幣政策委員會2日以7票對2票，同意升息2碼，將基準利率從3.5％調升至4％，升抵2008年來最高水準，此為連續第十次升息。

英國央行表示，自2021年12月啟動的升息循環可能開始增加影響力，有助通膨在年底前降至4％，相較於先前預測的5％。

英國貨幣政策委員會的聲明指出，「若是證據顯示通膨壓力持續，央行有必要進一步緊縮貨幣。」此番言論暗示升息循環可能接近尾聲。

相較之下，英國央行先前的聲明表示，若跡象顯示通膨壓力升溫，央行將強力升息回應，本次的措辭刪去「強力」一詞。

英國去年12月通膨率降至10.7％，自11月的41年高點11.1％下滑。央行預期通膨將在明年下半年降至2％的目標之下，但示警通膨仍有上行風險。

儘管通膨顯露降溫跡象，但英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）表示，通膨壓力仍在，現在宣告勝利還太早。

英國央行預期經濟持續走向衰退，但衰幅可能較去年11月預測小得多，主要拜能源價格下滑所賜。央行預估今年經濟恐緊縮0.5％，相較於先前預估的大跌1.5％，且衰退時間由八季減至五季。

另一方面，歐洲央行2日五度升息，將基準利率從2％調升至2.5％，一如去年12月預告，升抵2008年11月以來最高紀錄。

歐洲央行在政策聲明指出，管理委員會將維持穩定升息步伐，有意在3月例會再升息2碼，之後再評估接下來的貨幣政策路徑。

歐洲央行總裁拉加德在會後表示，預期短期歐元區經濟活動持續疲弱，且價格壓力依然強烈。