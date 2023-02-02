美式賣場好市多推出冬季限定的草莓大福，吸引民眾大啖草莓，但有一位媽媽買了草莓大福回家，沒想到小孩咬了一口驚見裡面竟然有一條蟲，照片分享到臉書社團後也引起熱議，不少人跟著崩潰表示，「我都一口吞」。

一名網友今日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，自己買了冬季限定的草莓大福回家，孩子迫不急待打開來吃，咬一口覺得怪怪，然後就在草莓裡看到一條蟲，讓他直呼「還好還是整條不是半條，不然心理會有陰影」。

這名媽媽表示，小孩咬了草莓大福一口後，發現裡面有一條蟲。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友熱議，「還好是全身，嚇死人了」、「夭壽喔！我們都整顆塞ㄟ」、「完了，從此以後對草莓有陰影」、「這樣我以後哪敢吃」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下的了口呢？」。也有人開玩笑形容是「冬蟲夏草莓大福」、「蟲無奈：一覺醒來房間一半不見了，還我枕邊人」、「所以說要一口吃掉，這樣就看不到了」。

也有人善意提醒，整顆草莓最好先切開再食用，「我自己身為烘焙業者，我覺得草莓裡面的蟲真的無法避免」、「切開擺盤漂亮又安全」、「草莓吃多了很難不遇到蟲」、「我現在每顆都會切開看，草莓甜點也不敢吃了」。