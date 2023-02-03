大陸浙江義烏植物園萌寵世界傳出有遊客偷帶食物投餵兔子，沒想到卻造成大批兔子死亡，引起廣泛關注。對此，該園區工作人員也做出回應，也希望遊客能自發自覺提高素質。

綜合

報導，浙江義烏植物園萌寵世界近日有遊客偷帶食物投餵兔子，造成大批兔子死亡，該園區工作人員表示，園方提供的互動食物都是按照獸醫的要求來配置，但有很多遊客會偷帶食物進來，「我們的互動菜只有油麥菜、白菜、胡蘿蔔三種，並且常來的遊客都知道，不同時間，不同季節，這三種菜的配比也不相同。」

該工作人員表示，很多遊客自帶的食物什麼蔬菜都有，偷偷地放在包裡，「有些蔬菜是不能吃的，比如蔥，很多動物都不能吃，一吃就會死，還有白蘿蔔這些」，甚至還有些遊客會給餵兔子已經壞掉的菜葉，「每個人素質不同，有些人為了省錢嘛」，工作人員表示後續會加強巡邏，也希望廣大遊客能自發自覺提高素質。

貼文曝光後，許多網友無奈表示「請一定不要胡亂投餵動物！」、「唉，有些遊客自以為好心，結果卻恰恰相反。」、「特別討厭亂餵動物的人，很多地方都有警示牌，禁止投餵！」

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