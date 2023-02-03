近年全台房價飆漲，漲幅最有感的新竹與台南、高雄共通點就是科技園區所帶來的人口紅利，進而推升不動產需求與未來性，而今年最受矚目的就業利多話題則聚焦新北市三重新市政特區，不僅新北第二行政中心、東森電視總部接力動工，包括三花棉業、群光電子、全球人壽總部等知名上市企業總部，搶先卡位301公頃新北科技園區，在就業利多不斷進駐帶動剛性居住需求之下，可望成為下一波青壯年「島內移民」購屋新熱區，成為不動產市場最新焦點。

隨著中美貿易大戰影響，台商資金回流需求明顯，紛紛積極回台獵地興建大樓，龐大的總部經濟應運而生，而三重新市政特區就是在北台灣科技園區土地逐漸飽和之下，吸引壽險業者與各大企業總部爭相出手搶地的新熱區，如全球人壽看準三重新市政特區整體交通條件及絕佳地理位置，砸下41億買進筆電代工大廠藍天電腦於興德路的藍天大樓，簽訂為期4年的售後回租合約，就是看好穩定收租與良好投資報酬率。

觀察三重新市政特區科技園區規模，大型企業陸續進駐，接下來東森電視總部、新北市第二行政中心將陸續完工，逐漸形塑內湖科學園區、南港軟體園區等科技辦公街景，成為強大的總部經濟產業聚落，就業人口將締造居住及商圈需求，區域將快速發展，再創南軟、內科區段爆發力，可說是前景無限。