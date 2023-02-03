三重新市政特區科技園區規模，包括三花棉業總部、群光電子總部、玉山銀行、全球人壽、國揚集團、春源鋼鐵、中國人造纖維等企業，接下來東森電視總部、新北市第二行政中心將陸續完工，逐漸形塑內湖科學園區、南港軟體園區等科技辦公街景，成為強大的總部經濟產業聚落，就業人口將締造居住及商圈需求，區域將快速發展，再創南軟、內科區段爆發力，可說是前景無限。

在新北市政府積極推動之下，三重新市政特區未來將匯聚媒體園區、科技產業、市立部會、休閒娛樂，集結行政、經濟、休閒、娛樂於一身，創造就業人口，成為閃亮新區。其中新北市第二行政中心預計在2026年年底完工，基地約2925坪，興建地上26樓、地下4樓，未來將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場，規劃包括警察局、衛生局、勞工局、文化局、交通局、消防局、資訊中心等局處進駐，以及城市願景館、市政會議廳。