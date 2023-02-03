新北市第二行政中心不只帶動區域向上發展，未來還將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，更將串聯台北雙星、點亮西區產業廊帶，再現行政中心繁榮定律，全面翻轉新北市樣貌。

三條微笑曲線，翻轉新北市帶來嶄新風貌。（圖/甲山林集團提供）

除了行政中心、科技與金融產業，三重新市政特區還將成為台灣媒體娛樂產業重要據點，繼內湖影視園區、林口媒體園區，東森電視總部也如火如荼動工中，預估投資金額高達191億元，規劃地上22樓、地下4樓，規劃店鋪、展演空間、攝影場域，將於2026年完工，屆時東森電視全體員工都將到此辦公，打造三重新媒體園區聚落，營運期間每年約可創造60億元生產總額，將帶動新北市媒體產業蓬勃發展。

在媒體總部、行政中心一一進駐三重新市政特區科技廊帶，以及企業爭相卡位之下，帶來的就業機會與人口紅利，將衍生龐大的居住需求，特區內由國巨投資股份有限公司興建、甲山林集團負責企劃銷售的住宅造鎮案「都廳大院」已重磅登場，將提供新北科技廊帶就業機會與人流所需要消化的購屋需求，第一期總銷達450億元，成為今年最受矚目的指標大案，能滿足青壯年新一波「島內移民」熱潮。