在媒體總部、行政中心一一進駐三重新市政特區科技廊帶，以及企業爭相卡位之下，帶來的就業機會與人口紅利，將衍生龐大的居住需求，特區內由國巨投資股份有限公司興建、甲山林集團負責企劃銷售的住宅造鎮案「都廳大院」已重磅登場，將提供新北科技廊帶就業機會與人流所需要消化的購屋需求，第一期總銷達450億元，成為今年最受矚目的指標大案，能滿足青壯年新一波「島內移民」熱潮。

立地條件百年一遇 購屋族卡位「都廳大院」享增值潛力

「都廳大院」基地緊鄰捷運先嗇宮站，捷運到站即到家，同時鄰近大安森林公園16倍大的新北大都會公園，立地條件可說是百年一遇，綠意與水岸規劃條件媲美「仁愛帝寶」、「元利One Park Taipei信義聯勤」、「西華富邦」等億級豪宅，訴求結合所有豪宅的價值卻能輕鬆入手。

「都廳大院」第一期基地面積達4562坪，規劃3幢8棟地上28樓、地下6樓建築，近2300戶，設計20至45坪2~4房，社區規劃多元休閒設施與完整建材配備，目前每坪均價65萬元，相較周邊新案動輒百萬單價屬於房價凹陷區，後勢補漲空間強，確實吸引自住客、置產客搶先卡位潛力三重市政特區，享受未來無窮增值力。