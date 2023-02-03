前立委郭正亮2日在進行網路直播時，疑似有網友留言干擾，引起郭正亮不滿，怒嗆這些網友「可以不要來聽」、「滾開、滾蛋」、「這麼愛武統就不要來，立刻退粉」！

郭正亮2日在進行《觀點—亮劍台灣》的網路直播節目，分析美中台三方的局勢，節目進行到25分鐘左右，正在介紹中國大陸前環球時報總編輯胡錫進的一篇文章時，疑似受到網友留言干擾，郭正亮直接在節目中斥責網友，「你們如果這麼愛武統，可以不要來聽」，「你可以不要來，滾開、滾蛋」，「如果你這麼愛武統就不要來，立刻退粉、退粉！」

郭正亮怒嗆這些網友，「這個網友～武統派，你們如果這麼愛武統，就不要來參加，可以不要來聽」，「你完全違反北京高層的思維，OK，只會在那邊鬼叫武統有什麼用？」「你可以不要來，滾開、滾蛋，OK」，「我們是在討論真正發生在北京的事情，你在那邊瞎說武統有什麼用？你可以走吧！你可以走啊！」

郭正亮強調，「我沒有說胡錫進代表北京政府，我是說他事實上在發表一種思維」，「如果你這麼愛武統就不要來，立刻退粉、退粉！OK！你連這種理性討論都沒有辦法進行，你要說什麼？」