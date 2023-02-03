總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，「溫暖內閣」在上月31日正式上任，外界也盛傳陳建仁可能參與總統選舉。對此，前立委沈富雄2日就表示，「很多人都說陳建仁、鄭文燦都是蔡英文的一張牌，這是錯的，如果是這樣，我要到凱道上面每天罵她，為民進黨罵蔡英文」。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，對於外界盛傳陳建仁和鄭文燦都有可能成為民進黨內和賴清德競爭2024的對手，沈富雄指出，「現在大家看起來好像是說，蔡英文在很多方面要把他取而代之，就不要賴清德，很多人都說陳建仁、鄭文燦都是一張牌，這是錯的！」

沈富雄更接著說，「若是如同大家所講的，蔡英文這麼壞，愛自己遠大於愛黨；或是壞到連未來可能發生政黨輪替，會讓民進黨的命脈斷送，如果是這樣，我要到凱道上面每天罵她，為民進黨罵蔡英文」，沈富雄最後也強調，「我覺得這不可能的，最後陳建仁跟蔡英文都會來幫賴清德」。