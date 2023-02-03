31歲美國成人片女星謝琪克（Adriana Chechik）日前警告同業演員，在拍攝完AV中常見的「深喉嚨」橋段後要記得刷牙，她說胃酸會傷害牙齒的琺瑯質，導致她現在要植牙。她也呼籲推動AV演員的護理等觀念，這則貼文釣出許多同業女演員，指出業界要求拍攝前灌洗陰道的做法其實很傷身。

英國《每日星報》（Daily Star）報導，成人片女星謝琪克1月31日在推特發文，指出當天去看了牙醫、進行植牙，她說心情很緊張，因為從小就討厭看牙醫。

她提到會需要植牙，一部分原因是因為拍AV，呼籲在拍片過程中需要做很多「深喉嚨」動作的女演員們，事後要記得刷牙，稱胃酸對牙齒的琺瑯質有害。

她當天稍後又發布另一則推文，指出應該談論色情片對演員身體的影響，如此一來演員入行時才能更謹慎，並且預做準備、及取得健康保險，她也希望有人能提倡護理的重要性、以及過度清洗會如何傷害身體等觀念。

這則貼文釣出許多AV女星留言，一名女優為謝琪克拍攝每個場景前被要求「灌洗陰道」感到難過，「實際上不需要這樣做，而且對妳的身體有害」，謝琪克也留言附和，指出自己曾因此罹患酵母菌感染（yeast infections）整整一年，導致她「一直哭」，直到一名醫生告訴她不要再灌洗陰道，病情才有所改善，而且6年來沒有復發。