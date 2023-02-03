荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）發言人霍夫曼（Sander Hofman），在求職網領英（LinkedIn）發文，細數第一代蘋果（Apple）手機到目前最新款，這約16年來的產品進步，ASML、台積電及三星等半導體廠功不可沒，尤其台積電自iPhone 7開始便獨攬大單，奠定其龍頭地位。

霍夫曼在領英發布19張簡報PPT，將蘋果歷來每一代手機採用的晶片，及其晶圓代工廠，甚至是艾司摩爾採用的機台都一一呈現出來。

從霍夫曼展示的圖片顯示，蘋果15款手機中，第一代iPhone手機晶片是由三星代工，一直到iPhone 6改委由台積電代工，隔代的iPhone 6S則是採用台積電的16奈米製程，以及三星的14奈米製程。

不過蘋果從2016年推出iPhone 7開始，iPhone X、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13，再到最新款的iPhone 14 Pro等機型，全都選擇台積電作為獨家代工廠。霍夫曼表示，若沒有ASML、三星和台積電等半導體供應商，蘋果iPhone手機晶片也無法取得進步。