美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，許多人也開始擔憂此舉恐讓台海又再度升溫。而蔡英文總統2日表示，面對威權主義擴張，臺灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。我們有決心和能力保衛家園，也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。對此，中天《盧秀芳辣晚報》2日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾的看法，沒想到年輕人一面倒，認為「蔡英文話不要說太死」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》2日由「辮子妹」進行街訪，對於「美國議長麥卡錫傳出來台在即，蔡英文總統說，我們有保家衛國的能力」，許多年輕人紛紛表示「就是沒有辦法跟中國大陸打吧」、「怕會輸」、「我們有能力嗎？沒有欸，我們的國防並沒有做的那麼落實」、「沒有可比性啊」、「我覺得蔡英文話不要說太死」、「我認為保衛國家的能力，要寄託在後輩身上」、「真的打起來了，可能真的變炮灰」、「我覺得我們沒有勝算」。

針對麥卡錫要不要來台灣，更有年輕人指出「該來的還是會來」、「不希望，來了不就又要發射飛彈」、「他來了對我們國內也沒幫助」、「他來要幹嘛？不要來吧，不要加深發生戰爭的可能性」。