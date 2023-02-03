國民黨籍台北市議員游淑慧日前表態爭取2024港湖區立委黨內提名，直言挑戰現任立委高嘉瑜，對此就有一份最新的民調指出，有53.1％的民眾認為國民黨的游淑慧會勝出，32.8％的民眾則認為是民進黨高嘉瑜會勝出，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》2日起進行網路民調，針對「徐巧芯、張斯綱、游淑慧拚藍營立委初選，你看好誰？」台灣民眾對這件事情的看法，截至2日晚間23時，已有約3000人參與投票。對於「游淑慧預計挑戰綠營高嘉瑜」，有53.1％的民眾認為「國民黨游淑慧會勝出」，有32.8％的民眾則認為「民進黨高嘉瑜會勝出」，同時也有3.4％的民眾認為有「其他人選」，還有10.7％民眾則是「不知道／沒意見」。

該份民調也指出「徐巧芯欲挑戰同黨籍費鴻泰」，其中有74.8％的民眾認為「國民黨徐巧芯會勝出」，有12.8％的民眾則認為「國民黨費鴻泰會勝出」，同時也有2.1％的民眾認為有「其他人選」，還有10.3％民眾則是「不知道／沒意見」。