職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員林襄，因天使臉蛋和E級魔鬼身材，成為近期的流量密碼，近來甫過完年，人氣超夯的她行程已滿到4月，為了答謝粉絲們的支持，經紀人莉奈昨(1日)PO出她的超澎湃辣照，誘人的姿勢搭配大尺度打扮，展現火辣魔鬼曲線，讓一票粉絲大飽眼福。

莉奈PO出林襄身穿「空氣感點點裝」的照片，可見林襄梳著優雅俐落的包包頭，配上鮮豔性感的臉蛋，慵懶側坐在流理台上，粉色上衣輕薄的材質直接呈現裡面的「內在美」，下半身則是格紋激短裙配上長統靴，修長美腿一覽無遺。另外，林襄為了增添童趣，還手拿一隻可愛泰迪熊，展現俏皮靈動的少女感。

林襄的超辣打扮兼具性感和童趣。(圖/林襄 IG)

貼文方面，莉奈笑說林襄的行程已滿到4月，不然很希望再多接點工作：「我們很貪心的，每個工作都很想要，會一天工作20小時塞爆行程，只為了把握機會」，最後她回顧一月的忙碌說道：「2023桌曆不知不覺一月過去了。」

林襄開工時立下賺大錢的目標。(圖/林襄 IG)

事實上，新的一年到來，林襄曾在PO文中透露事業心：「開工大吉，答應我今年要一起賺錢賺到兔(吐)，好嗎」，更附上多張休閒打扮的美照，可見她換上綠色短版上衣搭配破洞牛仔褲，一彎腰即露出纖細腰身，引起粉絲暴動留言：「這組照片好好看，適合當桌布」、「墨綠色也是我最近喜歡的顏色」、「一直看襄看到兔(吐)」。