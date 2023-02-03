關於美國眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，立法院長游錫堃2日對此不願多談，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。駐美代表蕭美琴則被目擊前往麥卡錫辦公室拜會，被問及是否有向麥卡錫幕僚提出訪台灣邀請時，蕭美琴表示，今天沒有特別規劃討論這一議題。前立委郭正亮2日在《國民大會》中指出，因為布林肯2月5、6日要去北京，美中要處理一些事情，有尷尬之處，沒有確定怎麼能高調？又不是綠委王定宇。

「我是覺得，美國現在有難為之處啦！」郭正亮表示，因為布林肯2月5、6日要去北京，結果你麥卡錫訪台這個新聞現在丟出來，那你叫布林肯怎麼辦？布林肯現在去北京，秦剛一定會問他：你是要幹嗎？那這個事情白宮也不回應，他說尊重國會，麥卡錫辦公室也不回應。

郭正亮指出，麥卡錫辦公室到現在沒有任何回應，他不否認也不承認，因為時間還沒到嘛。奶奶（裴洛西）要來，去年4月10日剛好碰到疫情，後來8月那次她要來，是閃電決定。那時候裴洛西的辦公室有回應，可是她是閃電決定，絕對沒有像麥卡錫，才1月下旬就拋出這個新聞。

「那你4月10日才要來，那你豈不是要讓中國跟白宮都不要互動了？」郭正亮說，你會有一些尷尬之處，所以通常如果眾議院議長要來訪，3月下旬再公布都來得及，你那麼早宣布，人家白宮最近跟中國也要處理一些事情。主持人問：這麼拉長時間變數就多了？郭正亮：「當然吶！」

郭正亮強調，白宮應該是說這個事情還沒有定，沒有定的話，你游錫堃跟蕭美琴怎麼能夠高調呢？他們又不是王定宇，「因為王定宇說他遞出邀請嘛！」