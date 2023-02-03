國民黨台北市議員張斯綱1月31日宣布投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉，劍指現任民進黨籍立委吳思瑤，他還指控，NCC（國家通訊傳播委員會）現在已淪為民進黨的打手，因此他到國會第一件事就是要提案廢除NCC。入口網站Yahoo在2日也發起「2024立委選舉」張斯綱VS吳思瑤的網路投票。

截至2日晚間11點15分，有3000人參加「外傳張斯綱欲挑戰綠營吳思瑤，你看好誰？」的投票，國民黨張斯綱以62.7%的支持度，領先民進黨吳思瑤的20.4%、另投「不知道／沒意見」的民眾有13.6%、「其他」為3.3%，結果相當出乎意料。

另張斯綱日前在臉書發文表示，「是的！斯綱準備好進軍立法院！」同時他還強調，2024的立委選舉對國家、對國民黨來說都很重要，大家也都心知肚明，自己經歷台北市議會、政治幕僚、民間企業的多重磨練，到立法院一定能發揮監督、協調的戰力。

張斯綱也提到，國民黨要透過2024總統跟立委選戰徹底轉型，成為有朝氣、有機動戰力、有使命感的政黨，自己也期盼能在選戰過程中與總統候選人相互拉抬，帶動氣勢、翻轉局勢。