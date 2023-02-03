國民黨台北市議員徐巧芯在2022九合一選舉建功，左打林智堅右批陳時中，被譽為藍營女戰神。徐巧芯2日開直播再爆料，閒聊時提到她1日與民進黨台北市議員顏若芳同台上節目，用麥卡錫訪台與邀情卡一事扮演小釣手，挖坑讓顏若芳講出王定宇的名字，並出言捍衛，讓她直呼：「哇～好甜蜜喔！」

「昨天(1日)《新聞面對面》，因為我好久沒有跟『房東』顏若芳同台，我到現場才發現她在。」徐巧芯說，因為前面還沒輪到她講，就一直希望能促成一個橋段，是讓房東講到王定宇，「因為我覺得如果成功的話，我這一集就值得了！」

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

徐巧芯提到，然後她就一直在想，要如何讓顏若芳，從她口中提到「王定宇」三個字？準備的時候就一直在想這件事，後來總算找到了一個機會，就是在講到台美關係的時候，自己就故意講一件事情：「我就說：如果麥卡錫是自己想要來台灣，那OK呀，可是問題是，那張邀請卡是王定宇耶，王定宇幹嘛去送什麼邀請卡，不是王定宇邀的嗎？」

「然後我就連講了三次，挖坑你知道嗎？」徐巧芯強調，然後就很期待想說：拜託拜託拜託！顏若芳、顏若芳、顏若芳，結果後來顏若芳就說：「不是！沒有！不是這樣子的，那個是因為游錫堃他要去參加什麼早餐會，所以王定宇委員他才去給那個什麼邀情卡，他才不是因為怎樣...」

徐巧芯直呼：「然後我心裡就想說：哇～好甜蜜喔！我坐在她對面，就默默地點頭微笑說『好甜蜜喔！』」然後鏡頭就捕捉顏若芳的臉，臉紅紅的，就在那邊幫王定宇講話：「不許你這麼說王定宇！」這種感覺，就覺得這集值了，就想把那一段剪出來，然後在旁邊加粉紅泡泡：「不許你這樣說我的定宇！」就發現顏若芳不只會便宜租房子、買早餐，「她還會幫別人講話跟辯護耶！真是太優質了，所以房客你真的是要好好珍惜人家！」