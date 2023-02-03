對於民進黨主席賴清德曾說自己是「務實的台獨工作者」，前立委郭正亮認為，賴如果今年還這樣講，一定會落選！因為有很大的問題。

賴清德1月18日正式就任民進黨主席，外界認為賴清德必然是民進黨2024年的總統候選人。不過，英國《金融時報》（Financial Times）日前引述美國官員對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮。

對此，前立委郭正亮2日在其網路直播節目《觀點—亮劍台灣》中指出，蔡英文跟李登輝從頭到尾都沒有講過「台獨」兩個字。因為蔡英文和李登輝的立場是完全站在中華民國思考，他們認為中華民國經過變遷，已經站穩台灣，所以要維持中華民國在台灣的主權現狀。

郭正亮認為，維持中華民國在台灣的主權現狀，國號叫中華民國，才是台灣社會的最大共識。「這我同意」，可是這絕對不等於台獨。郭分析，賴清德的論述和蔡英文是絕對不一樣的，賴清德在概念上做一個巧妙的互換，賴如果今年還這樣講，一定會落選！因為有很大的問題。

郭正亮提到，美國就公開講不支持台獨，美國國務院網站有寫。因為美國跟中國建交，還是有一中政策，怎麼可能支持台獨？除非要和中國斷交，美國顯然沒有這樣想。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮另外提及，兩岸到最後會進入灰色曖昧的狀態，肯定會有某種特別的關係，對於統派的人可以理解為統，對獨派的人可以理解為保留中華民國，一定會有這樣的空間，否則兩岸怎麼可能談？大陸當然也知道這個狀況。

郭正亮披露，他是來台灣的第四代，曾祖父以前在中國大陸是秀才，祖父是醫生。他直言，台灣人對中國大陸沒有仇恨，「是在追求現狀，希望能維持現在的生活」，不像國共鬥爭。而民進黨說成若要維持現有的生活，一定要主張獨立，否則無法保障，這到最後就是框架的問題。

郭正亮強調，如何讓台灣老百姓相信，可以保持目前的生活？兩岸可以有一定的灰色狀態，讓統獨各有所依，這就是理論創新；而兩岸終局的政治談判已經不遠了，不能躲，台灣要努力提出自己的想法，國民黨也必然會回到九二共識！