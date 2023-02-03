2024立委選舉逐漸逼近，不少國民黨內青壯世代台北市議員紛紛表態投入初選，喊出「世代交替」的口號，台北市議員徐巧芯對現任松山、信義區國民黨立委費鴻泰吹出挑戰的號角；另一名國民黨台北市議員徐弘庭，也有意跟藍營老牌立委賴士葆共同角逐文山中正區的國會席次。入口網站Yahoo昨（2）日則針對徐巧芯PK費鴻泰發起網路投票。

截至2月2日24點前，針對「徐巧芯欲挑戰同黨籍費鴻泰，你看好誰？」的提問，總計有超過3200名網友參與投票，結果徐巧芯拿下73.6%支持度，而老將費鴻泰僅僅只有13.1%、另投「不知道／沒意見」的人有10.9%、「其他」則為2.4%，比數可說是相當懸殊。

另臉書粉專《聲量看政治》日前也撰文表示，從聲量的角度來看，徐巧芯是從去年起，聲量突然飆很高；但他也提到，費鴻泰過去一直以來，在網路上的聲量都不是很強，主要是靠著選民服務，持續站穩松信立委選區的，徐巧芯能不能把網路上的支持度轉成初選的數字，還有待繼續觀察。

另針對立委初選，徐巧芯日前也秀出自己的5大政見與優勢，其中囊括「要選出能贏的人，下架民進黨」、「『解密台灣』，國會需要即戰力」、「重振國民黨年輕人的支持度」、「抓出網軍、擊垮側翼」、「南松山信義需要串連與再生」；在「解密台灣」一項，徐強調，自己會當一個「考古學家」，把綠營執政這8年被鎖住的歷史一一解密，像是總統蔡英文的政大升等論文。