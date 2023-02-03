前副總統呂秀蓮1日曾撰文提到「台灣絕對不能成為下一個烏克蘭！」前立委郭正亮2日在《亮劍台灣》節目中強調，韓國總統尹錫悅去年不見裴洛西，只有外長接見，這就是韓國維持一定空間的智慧。他強調，台灣不能完全相信美國，要和美國保持距離，要有所選擇地跟美國說不。賴清德如果還繼續批疑美論，剛好會造成未來在台美中的互動當中失去彈性，失去運作空間，反而會造成台灣很大的風險，要當總統水平還不夠。

郭正亮表示，台灣的老百姓愈來愈清醒了，呂秀蓮1日發表那篇文章，說「台灣絕對不能成為下一個烏克蘭！」因為她愈來愈發現，你再這樣搞下去，一面倒向美國，你大概就準備變成第二個烏克蘭！

「所以台灣不能夠完全相信美國！要和美國保持距離。」郭正亮說，簡單講，這個保持距離不是說不跟美國來往，而是我們要有自己的判斷標準，我們要有所選擇地跟美國說不，有一些事情我們不能接受。

「我隨便舉例啦！」郭正亮指出，比如說你麥卡錫要來台灣，事實上拜登也不樂見，那你是不是可以跟麥卡錫說：我們現在不方便，你敢這樣說嗎？這個就是考驗你的智慧，大家記不記得去年8月裴洛西來台灣，接下來她不是要去韓國嗎？結果韓國最後還是讓她進去了，可是尹錫悅不見裴洛西，為什麼韓國只有外長接見裴洛西，這個就是韓國的智慧，他要維持一定的空間，讓他不要立刻捲入美中的衝突。

郭正亮強調，政治是一門藝術，賴清德如果真的要當台灣的總統，自己要想清楚這一點。如果還繼續之前那個疑美論：台灣人不能懷疑美國，「那我跟你講，你要當這個台灣總統，恐怕你的水平還不夠！」你對台灣所處的複雜的國際政治環境，恐怕了解得還不夠。你這樣只有一條線，直條通到底的思維方式，剛好會造成你未來在台美中的互動當中失去彈性，失去運作的空間，反而會造成台灣很大的風險。