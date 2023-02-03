不少民眾都有在一般場合遇到「野生明星」的經驗，一名女網友逛好市多，看到一位逆天長腿辣妹，覺得眼熟，上前確認後，發現竟是衝浪女神陳美彤(Kimberly)，便開心與對方合照，離去前陳美彤一個舉動，更讓她又驚又喜。

女網友去年10月底在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》PO文表示，自己逛好市多時，看到了一名穿著熱褲，有著逆天長腿的正妹，覺得相當眼熟，便在門口等待對方結完帳。

面對原PO的合照要求，陳美彤大方答應，還在離去時送給原PO一盒鴨血。(圖／COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

看到正面後，原PO興奮大喊「我果然沒認錯人」，原來對方就是目前全球衝浪女子第一人的衝浪女神陳美彤。陳美彤看到原PO希望合照，也大方答應，不但照了許多張照片，在兩人分別時，陳美彤還送了一盒鴨血，讓原PO直呼感動，「幸運讓我遇見女神」。

社友們看到後也羨慕不已：「太幸運了吧」、「她跟她女兒我都有Follow，真的都好漂亮」、「她的身材曲線簡直無敵了」、「眼睛根本離不開她的腿」、「初估這雙腿大概就160公分了XDD」、「其實很多藝人都在內湖好市多出沒」、「這腿真的逆天了」、「超愛她，滿滿的正能量」。

儘管已年過40，但陳美彤美貌不減，狀態更是絕佳，去年4月擊退美國好手，拿下CWSA首季快艇衝浪世界排名積分賽Masters Women Surf冠軍，登上全球積分榜第一名，女兒陳宥蓁也跟隨母親腳步，拿下業餘女子組第5名、世界排名第19名，潛力無窮堪稱將門虎女。