媒體報導美國正在制訂新的政策，停止向華為供應5G等級以下與人工智慧、雲計算等產品。此一消息雖然不讓人意外，但仍在大陸朝野引發強烈的關注與反應。在過去2年多美方對華為5G的制裁中，華為以事先預備的大量晶片勉強撐到現在，未來是否還能再撐2年，連任正非都沒有完全把握。但很顯然地，未來2年會比先前2年更加艱難。

外媒指出，美國新的制裁政策中對華為斷供的產品從過去5G產品擴大到4G，還包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 7，以及人工智慧和雲計算產品。新的政策預計在今年5月才能確定是否通過，它一旦生效，包括英特爾和高通在內的數十家美國供應商，都將無法向華為提供任何產品，此前在2021年所通過的涉及610億美元的出口許可證亦將失效。

華為若被美國全面斷供，華為的筆記本電腦、平板電腦以及智慧手機將受到直接影響，接下來就只有自行研發或暫時放棄相關技術與產品開發。（圖／路透）

據瞭解，若被全面斷供，華為筆記本、平板電腦以及智慧手機將受到直接影響，目前其電腦產品仍使用英特爾晶片和微軟作業系統，智慧手機則在使用高通的4G晶片。如果無法採用高通晶片，產品競爭力都會有重大影響，除了Wi-Fi技術外，在人工智慧和雲計算等晶片的限制也相同，接下來就只有自行研發或暫時放棄相關技術與產品的開發。

華為是在2019年川普時期被列入實體清單，2020年華為智慧手機市佔超越三星登上全球第一，隨後美國第2次對華為制裁，華為手機用的麒麟晶片生產陷入困境，供應鏈也處處受挫。此後數年美國的制裁是年年加碼，華為一方面發展5G基站，一方面擴大營業項目，連目前最流行的電動汽車也不放過。

2020年華為智慧手機市佔超越三星登上全球第一後，隨即遭到美國第2次制裁，華為手機用的麒麟晶片生產陷入困境。（圖／美聯社）

產品多樣化改善了因制裁而大幅下挫的業績，華為2020年受到制裁，全年營收從2020年的8914億（人民幣，下同）重挫至2021年的6368億，跌幅近3成。去年2022年業績是6369億，比前一年硬是多出1億，做帳的意味相當濃厚，但至少是穩住局面。美制裁雖持續增加，但營收未再持續下滑，證明華為已經穩住陣腳。

華為能在這2年穩住營收，除了以強大的組織能力與動員能力進行多樣化經營之外，在受制裁之初應變得當也是重要因素。2020年5月美方升級制裁，替華為代工晶片的台積電被要求所有訂單要在4個月內交貨完畢。為此華為趕緊追加5nm的麒麟9000與7nm的天罡基站主控晶片，據稱台積電全力配合這位第2大客戶的需求，連續4個月24小時趕工，甚至推遲蘋果5nm晶片，才完成1千萬片的麒麟與大約200萬的天罡晶片。當時外傳三星也加入代工，但無法證實，有可能是華為故意放的煙幕彈。

2020年5月美方對華為制裁升級，華為趕緊對台積電追加5nm的麒麟9000與7nm天罡基站主控晶片，台積電也全力配合連續4個月24小時趕工。（圖／路透）

當時除了台積電，華為也從市場全力搜購高階晶片與存儲晶片，準備應對美方可能接二連三的制裁。果然到2020年8月，對其他廠商的收購也被禁止，所有的晶片都需經過美國商務部核准。到當年12月為止，至少有300家生產晶片、螢幕與各種零組件的向美國商務部提出申請，其中僅有約1/3獲得批准向華為供貨。

這些臨時趕工搶到的麒麟晶片與天罡晶片在2020年到2021年基本全部消化完畢，2022年又獲准購入高通4G晶片用於新款手機上，還因此被嘲笑是全球唯一5G製造商只賣4G手機，因為庫存的5G晶片確實都用光了。

2022年華為獲准購入高通4G晶片用於新款手機上，因此被嘲笑是全球唯一5G製造商只賣4G手機，因為庫存的5G晶片確實都用光了。（圖／路透）

眼看著美國的制裁越來越緊，華為早就決定下場自行研發晶片與製造，這2年當中購入幾條2手生產線，同時四處高薪挖角，並加緊在技術與設備上「去美化」，也取得了一些成果。有業界人士表示，今年華為自產的晶片有可能達到14nm製程，雖然目前良率仍很低、相對成本較高，但至少做得出來，能維繫華為產品的人氣，還可以拿來對外宣揚突破美國封鎖，提振一下大陸半導體產業的士氣。

這幾條好不容拼湊出來的生產線，在美國、日本、荷蘭達成半導體技術禁運協議後可能會受到影響，生產線上有部份環節還無法的國產設備擔綱，與中芯國際在28nm/14nm的合作是否能有所突破，還沒有明確的消息。

面對美國接二連三的制裁，任正非鼓勵員工說，不要再講故事，一定要講實現，首先要活下來，活下來就有未來。（圖／美聯社）

面對美方持續加緊壓迫的狀況，任正非近期曾表示，「我們的生命喘息期就是2023年和2024年，這2年能不能突圍，現在還不敢肯定。」華為2022業績雖然穩住，但突破愈來愈緊的封鎖將會更加困難，任正非為此更是不避諱地說，「不要再講故事，一定要講實現，首先要活下來，活下來就有未來。」這段談話更能真實地反映華為力求突破重圍的心態與現狀。