美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，目前沒有安排前往台灣，但他重申，中國無權置喙他的行程。
美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）日前引述一位直接參與會談的官員報導，麥卡錫計劃今年春季訪問台灣，五角大廈為此預做準備。
麥卡錫今天在記者會上再度被問及此事時表示，他目前沒有安排前往台灣的行程。
至於是否擔心若他前往台北訪問，可能會使區域軍事活動進一步升高時，麥卡錫重申，「讓我們說清楚，中國永遠不能告訴我哪裡可以去，哪裡不能去」。
去年8月時任民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國人民解放軍舉行大規模軍事演習，升高區域緊張。
麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應該去台灣，並透露若當選議長，也有意率團訪問；若果真成行，麥卡錫將成為1997年以來第3位訪台的美國國會議長。
正在華府訪問的立法院院長游錫堃今天也再次表示，民主國家國會交流、互訪十分自然。中國不應反應過激，「會被看破手腳」。（編輯：楊昭彥）1120203
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