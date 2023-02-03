美股主要指數今天多收紅，大型科技股大漲，因社群龍頭臉書母公司Meta Platforms Inc財報優於預期，令人對蘋果公司（Apple）和其他大型企業即將公布的財報懷抱希望。

道瓊工業指數下跌39.02點或0.11%，以34053.94點作收。

標準普爾500指數揚升60.55點或1.47%，收4179.76點。

科技股那斯達克指數大漲384.50點或3.25%，收12200.82點。

費城半導體指數勁揚68.37點或2.22%，收3141.84點。（譯者：楊昭彥）1120203