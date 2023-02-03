前新竹市長林智堅中華大學及台大碩士論文被認定抄襲，因而撤銷學位，林智堅向教育部提出訴願，其中針對中華大學的訴願案，已被教育部駁回，理由並稱林智堅「基礎能力不足」。媒體人吳子嘉不禁質疑，林智堅的指導教授陳明通教了100多個學生，他手下學生所發生的冤案，是不是都是類似基礎能力不足，這才是可怕的事情。

吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中表示，林智堅就是因基礎能力不足，以致整個被駁得死死的。但問題並不是在林智堅，而是總統蔡英文要如何面對這個問題。因為當時蔡英文挺林智堅、挑戰台大，這件事也是民進黨最頭痛的一個大破口，如果可以讓他罵一年，民進黨2024就不要選了。

吳子嘉指出，當時民進黨立院總召柯建銘對林智堅挺到什麼程度，簡直是民進黨最大的一個恥辱，代表民進黨一批人不講是非、指鹿為馬，這才是可怕的，背後整個所代表的是民進黨墮落的程度。

吳子嘉甚至認為，所謂的「基礎能力不足」，就是林智堅連使用的軟體名稱都不知道，或是這個書他也沒讀過，也就是說，跟他沒關係。這件事，指導教授陳明通當然知道，陳明通教了100多個學生，讓他不禁質疑，陳明通手下學生所發生的冤案，是不是都是類似基礎能力不足，這才是可怕的事情。

吳子嘉指出，今年國民黨應該繼續追下去，民進黨這些大咖們，通通將面臨基礎能力不足的檢驗，這才是國家的大笑話。