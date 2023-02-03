高雄一名58歲劉姓男子居無定所四處流浪，他不像一般街友「群聚」特定場所討生活，反而選擇離群索居，獨自跑到六龜十八羅漢山溪底河床居住，過著「天為被、地為床」的生活，由於人跡罕至，又位於自然保護區內，根本沒人注意竟有「不速之客」，他白天跑到附近村落閒晃，傍晚才回到窩居地，行跡飄忽，直到1月中旬警方與相關單位找到劉男，勸他搬離，才結束近2個月的山林野人生活。

劉男自稱是台南永康人，年輕時搬到高雄田寮區，曾在知名企業工作，離職後又因故離家，與親屬已斷絕聯繫，也沒投奔友人，獨自一人在外「浪流連」，某日經過十八羅漢山，見到大自然風景秀麗，不知不覺走到山裡，看到河谷旁有處縫隙，突然萌生出「定居」念頭，就這麼住了下來。

十八羅漢山保護區內有不少河谷，雨季時會有溪水溢流。（圖／翻攝高雄旅遊網）

1992年林務局設置「十八羅漢山自然保護區」後，近年來該處成為生態旅遊的新景點，民眾若要前往保護區參觀，還得報名申請並預約解說人員導覽，加上每天限定人數及指定路線，一般人幾乎不會前去。

高雄六龜區荖濃溪畔的十八羅漢山是台灣三大火炎山之一，礫岩形成峽谷、U型谷等特殊地形，景觀獨特，因峰峰相連還有「台灣小桂林」稱號，1927年開始日人為開發林業資源，把山區的紅檜、樟腦、扁柏等運下山，陸續在山裡開鑿6座隧道，也曾是在地居民往來的要道，但因無法行駛雙層遊覽車，加上台27甲線通車，因此逐漸荒廢，但初期並未封閉，還舉辦過多次隧道健行、懷舊活動。

要前往劉男「定居」的地點，得從最外側的第六隧道一直往裡走到接近第三隧道，再從一旁的碎石路走到溪谷，沿著河床走上快半小時才能到達，位置相當偏僻，沿途不時還聽得到山羌的叫聲，若是晚上燈火全無，更會讓人毛骨悚然，但劉男竟絲毫不懼，帶著一副摺疊躺椅、兩床棉被，就睡在巨石下的空間，10多件衣褲則整齊的吊掛一旁，看來相當閒適。

警方與六龜區公所、林務局屏東林管處人員前往勸離劉男。（圖／警方提供）

本刊調查，劉男其實在去年就已經來到六龜一帶遊蕩，估計12月時就已經「入住」當地，白天時他都在附近聚落出沒，還會主動與居民、攤商抬槓聊天，據新威派出所所長林道明表示，劉男與普通街友不同，他就算是餐風露宿，穿著打扮仍相當整齊清潔，言談還算得體，一般人對他較不會有戒心，就算是覺得「怪怪的」，但也不會特別排斥，他有時會跟路人借點小錢吃飯，直到夕陽快西下才又回到他的「住處」，與居民間倒也相安無事。

在得知劉男出沒的消息後，警方曾經幾次到十八羅漢山搜尋，卻沒能遇到劉男，加上他所窩居的河谷，若山區出現大雨就可能有危險，在訪查居民、探知其生活作息後，警方與六龜區公所、林務局屏東林管處人員前往現場，將劉男勸離，他原本不願配合，林道明見到他在巨石上貼著神像、掛著佛珠，一句「荒郊野外的，你真的不怕嗎？」他才悻悻然收拾細軟離開，搭著警車前往鳳山街友服務中心，春節前總算有個棲身之所，但沒想到才待不到一天，又因無法配合規定再踏上流浪之旅，再度成了失聯的浪友。

員警一句「你不怕嗎？」讓劉男乖乖收拾細軟離開窩居地。（圖／警方提供）

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