39歲的韓國男演員姜基榮（又譯：姜其永），去年憑藉《非常律師禹英禑》的暖男上司一角人氣直升，日前還被選爲「2023年值得期待的男演員」；在新作《火線交涉》中，姜基榮與黃晸玟、玄彬兩大巨星合作，前進約旦拍戲，不過一講到此事他就坐立難安，因為黃晸玟和玄彬必須頂著47度的高溫奔跑打鬥，他卻爽爽地待在室內拍攝，還有冷氣可以吹，待遇比影帝還要好。

電影《火線交涉》敘述為了拯救遭塔利班組織綁架的韓國人質，前往阿富汗當地的外交官鄭在浩（黃晸玟飾）和國家情報院要員朴大植（玄彬飾），賭上性命進行危險的交涉行動；姜基榮飾演在阿富汗生活的韓國人「李奉漢」，精通阿富汗兩種官方語言普什圖語、達利語，意外成為交涉行動中的重要口譯人員，是不可或缺的存在。

能與黃晸玟、玄彬兩大巨星合，姜基榮至今仍不敢相信。（圖／翻攝姜基榮IG）

姜基榮一直是玄彬的粉絲，他出席《機密同盟2》的試映會時，情不自禁地摸了玄彬的劇照，過程全被拍下。此次可以和玄彬以及影帝級的黃晸玟合作，他直呼仍難以置信，宣傳時玄彬被問到角色「朴大植」最性感的地方，不好意思自己講，姜基榮立刻跳出來代答：「哥在約旦的時候，因為天氣很熱流了很多汗，是一種性感的味道。」玄彬在旁聽到，忍不住笑了出來。

約旦的天氣對劇組是一大考驗，黃晸玟一臉難受地說：「怎麼熱到這種程度」，玄彬補充道：「當地氣溫高達44度、47度，車子引擎還因為過熱而熄火，澆水降溫才能發動。」姜基榮聽到兩人飽受豔陽折磨，一臉尷尬，只好先道歉，「對不起，這是我最大的遺憾，我通常在晚上上工，白天拍攝也常是好天氣。」姜基榮室內的戲份也很多，該不會還有冷氣可以吹？他小心翼翼地回：「偶爾啦」。

雖然遠赴約旦取景，但姜基榮多在室內拍攝，完全沒被熱到。（圖／車庫提供）

黃晸玟、玄彬與姜基榮都入行很久，被問到讓他們的工作動力，黃晸玟說：「新作品！大家都問我為什麼不休息、不累嗎，我說每天都很幸福，演戲的那一刻我才覺得自己活著。」去年11月喜得一子的玄彬，則率直表示：「最近的話，不管怎麼說都是孩子和太太。」早玄彬一步、在2021年就升格人父的姜基榮，把一歲大的兒子當成最好的朋友，很珍惜和兒子的相處的時間，愛開玩笑的他話鋒一轉，表示廣告代言也是很重要的動力，存摺上的數字同樣是他的力量，搞笑發言逗得黃晸玟捧腹大笑。

姜基榮被大韓民國第一品牌大賞選為「2023年值得期待的男演員」。（圖／翻攝姜基榮IG）

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