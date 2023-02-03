吳承洋因主演《HIStory3-圈套》人氣大漲，有BL劇男神封號，之後在電影《大三元》、《刻在你心底的名字》也有他的身影。畢業於戲曲學校的他，專長就是特技體操，他接受時報周刊CTWANT專訪時透露平時就勤練武術，近來他愛上風靡好萊塢的「極限武術」，即使有脊椎斷掉舊傷，他也樂在其中拼命練習，已經持續進修約半年時間，直呼：「對我來說很有趣，就算有時候有些小傷也覺得有點開心。」也希望能在台灣繼續推廣極限武術這項運動。

他從小學5年級就進戲曲學校，住宿舍每天拉筋、練功，談到脊椎斷掉舊傷，他露出靦腆笑容，坦言：「我不是很確定什麼時候斷的。」原來他本來就有腰痛舊疾，加上他從小在戲曲學校練身段，大小傷不斷就沒放在心上，直到某一天他腰痛到下不了床，一照X光才被醫生診斷為脊椎椎弓解離，也就是脊椎骨折。聽來相當驚悚的經歷，他卻淡淡笑說：「醫生說接不回去，也不建議打鋼釘，就建議我持續健身，讓肌肉去支撐。」

好在他是練家子，勤於復健加上健身，倒也沒有對日常生活造成太大影響，頂多下腰動作要多注意。不過也因為舊傷關係，他再努力也沒辦法練出背肌，同時為了顧慮身體前後肌肉平衡，再怎麼健身也有極限，只能靠平時自律，不喝含糖飲料、少吃洋芋片等高熱量食物等來維持身材。像是他先前拍On檔戲《機智校園生活》，開拍前幾天接到邀約，一進劇組第一場戲就是裸上身的洗澡戲，他笑說：「如果平常不自律一點真的是沒辦法，只要放縱一個禮拜，肌肉就全沒了。」

吳承洋近來迷上風靡好萊塢的「極限武術」，練得很勤。（圖／趙文彬攝）

因為練武術，吳承洋舊傷未癒又添新傷，但他毫不在意。（圖／趙文彬攝）

相當能吃苦的吳承洋，比起武術的痠痛大小傷，拔智齒的痛就真的讓他吃了不少苦頭。他先前為了矯正小時候在劇校被撞歪的牙齒，接受二次矯正前陸續拔了4顆智齒，因為水平智齒要開刀，一拔完臉腫得像顆豬頭，偏偏他選在教召前拔牙，晚上睡覺被痛醒吞4顆止痛藥，幾乎無法睡覺，白天又要訓練，讓他差點體力透支，苦笑說：「白天醒來真的不知道自己在哪裡，超崩潰。」

熱愛武術的吳承洋，堪稱是一個武術狂，受訪當天為了動作好看，秀了好幾招耍棍招式、側翻也不喊累，看來帥氣十足。他解釋，極限武術是近來國外相當流行的新武術派別，比起實戰更著重於演出效果，在台灣算是相當新興的運動，他舉例：「像是傳統側翻就要翻很正，但極限武術就強調動力，在攝影機前看起來又快、力量夠大又更省力。」

他當初因為劇校同學練習，進而認識道館總教練，開始練習極限武術，即使曾經受過劇校訓練，也是跟著一般同學一起上課練習，「同班同學最大的有40歲的，最小也有10幾歲的小朋友。」平時拍戲空檔，他也會幫忙朋友代課教小朋友翻滾。

從小學就進入戲曲學校練功，吳承洋踢腿拉筋各種動作都難不倒他。（圖／趙文彬攝）

練武專注賣力的吳承洋，很希望台灣也能推廣「極限武術」這項運動。（圖／趙文彬攝）

剛過33歲生日的他，從小就有英雄夢，最愛《霍元甲》這類的硬派電影。被問到新年新希望，他秒答：「希望能拍到武俠電影，把我會的特技呈現在影視作品裡。」除了勤練武術，他也希望透過社群讓幕後工作人員想起，他們曾經有武打動作類型的劇本，就等著好機會、好演員來詮釋，「我對武術很有熱情，希望我做這件事讓更多人看到，也願意為這件事去燃燒生命，即使受傷也覺得人生做這件事很值得。」

場地提供：IWT翻轉世界（新北市新莊區大觀街42

6號1樓）

總教練 奇軒

吳承洋有英雄夢，希望有機會拍到武俠電影，就能學以致用。（圖／趙文彬攝）

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