台灣邁入高齡社會，大批老人家退休，但退休並非在家坐等養老，也可以開創人生的第二春！現年60歲的徐福昌，從自家農場退休後，由於擁有草編、吸管藝術等拿手技藝，不因退休而埋沒，反而積極走入社區及偏鄉據點，成為社區綠化環境及技藝傳承的銀髮老師，成功開創人生第二春。

徐褔昌從忙碌的農場生活退休後，雖然日子過得十分悠閒，卻一直希望能將一手技藝傳承下去。當他得知台南市政府社會局開辦「銀髮衣缽相傳教學計畫」後，主動爭取加入教學的行列。由於他不僅技能得以與社區結合，又因年齡相近易與社區長者的生活經驗產生共鳴，獲得市府的青睞，媒合他走入偏鄉左鎮、玉井等多個社區教學，成為銀髮老師，至今已有3年。

徐福昌在教學過程中，經常展現幽默口才及專業技能，讓課程生動有趣，除吸引許多阿公阿嬤帶著孫子前來上課外，社區也長期聘他擔任講師，讓徐福昌感受到莫大的肯定與成就感，也開啟退而不休的嶄新生活。

徐福昌一開始上的是草編課程，教導社區長者如何利用林投葉、椰子葉編織日常物品，因頗具實用性，廣受喜愛；為延續課程的豐富性，後來他又陸續加入手作吸管、竹筷神槍手等課程，教導學員們如何取用天然簡單素材製作生活小物，鑑於課程有趣又環保，總能吸引不少長者聽課。

徐褔昌為讓教學更順利，還落實活到老學到老的精神，學習製作PPT簡報及影片，並擴大前往左鎮、玉井、白河等社區、關懷據點、社福中心教學，學員對象涵蓋祖孫共學、失智長輩、青少年及幼童。

熱衷自然科學的徐福昌，有感於環境生態保護的重要性，希望自己也能為社會注入正能量，帶來好的影響力。他表示，過去自營農場時，較少有機會與外界接觸，退休後因緣際會成為銀髮老師，與以往的角色及經驗，有很大的轉變；過程中雖面臨許多挑戰，但感到十分珍惜，希望能將所學技能貢獻社區及服務長者，盡情發揮自己的生命價值。