婦產科醫師李偉浩分享，20多歲女大生腹痛掛急診，內診檢查發現惡臭的膿液從患者的子宮頸流出，抽血檢查發現身體發炎指數是正常值的30倍，緊急安排手術治療，發現原來女患者罹患輸卵管卵巢膿瘍，右側輸卵管不斷流出膿液，使得右邊卵巢已被泡爛，所幸最後手術很成功，女患者的狀況也逐漸穩定下來。

李偉浩近日在臉書上分享，一名20多歲的女大生因嚴重腹痛掛急診，來醫院的時候必須坐輪椅，因為已經痛到無法行走。詢問女患者，對方說曾去婦產科拿藥吃，但不舒服症狀未改善，後來腹痛症狀越來越嚴重，她才跑到醫院掛急診。

李偉浩表示，替女患者內診發現，惡臭的膿從患者的子宮頸流出來，期間還會伴隨著劇痛，抽血發現女患者的白血球飆高到正常值的3倍（正常值：4000到10000/ul），發炎指數飆升到15（正常值：0.5），足足多了30倍，而且還出現了敗血症徵象的桿狀白血球。

李偉浩指出，緊急安排手術進行腹腔鏡膿瘍抽吸引流來清洗腹腔。手術中發現，女患者體內的膿液是由右側輸卵管流出來的，因此右邊的卵巢已被大量膿液泡爛，分離沾黏、吸取膿液以後，才總算把卵巢恢復正常解剖位置。所幸手術相當成功，患者的白血球指數隔天就下降超過一半，只剩下10000多。後續仍需要吃2周的抗生素，將細菌殺光光，才能根治。

李偉浩說，輸卵管卵巢膿瘍是嚴重的骨盆腔感染，會造成腹腔內沾黏，導致不孕的風險上升，更可能造成腹膜炎與敗血症。上次遇到過情況更嚴重的患者，當時還必須要暫時做人工肛門，因為直腸也被泡在膿液裡爛掉，因此住進加護病房2周。