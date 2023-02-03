網友留言。（圖／截自臉書）

有「藍營空戰天后」之稱的國民黨台北市議員徐巧芯，宣布投入黨內台北市第七選舉區（信義、南松山）立委初選後，成政壇關注焦點。前民進黨立委沈富雄直言，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」。沈的話掀起網路討論，大批藍營支持者湧入相關頁面留言，幾乎一面倒都呼籲，已高齡68歲的選區現任立委費鴻泰退休、退居幕後或轉任不分區立委，將位子讓給年輕人去衝，好為藍營注入新血戰力。

沈富雄昨（2）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「費鴻泰委員處理徐巧芯的方法不好」，因為費每次看到徐都顯得很嚴肅、很緊張、感受到威脅的樣子，其實大可學學同樣面臨挑戰的黨內資深立委賴士葆，相比之下賴就顯得從容很多。

沈富雄更直接預言，若兩人進入國民黨立委初選，費鴻泰在國民黨的黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，「費鴻泰是down了啦，而且一路選下去，徐巧芯的花樣是很多的」。

此言引爆網路討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「費老該休息換年輕的上陣了，服務民眾方式很多，何必一定要選立委呢」、「戰力漸衰的老將下來，讓青壯戰力充沛的年輕人上，是國民黨中興的基本原則，老一代的同志該有這點認知」、「費鴻泰的黨員票多是因為以前沒得選。現在徐巧芯宣布參選提名，兩人的黨內支持度將成五五波，沒有誰特強。但做全民調，費老就翻船了」、「也當夠久了就應自己退才漂了亮呀」。