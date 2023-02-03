啦啦隊女神峮峮去年被拍到和柯震東及友人Double dating，看似關係匪淺，但當時表示兩人僅是多年朋友，日前又被網友發現2人家中出現「同一款擺設」，疑低調認愛，讓她急忙在IG限動澄清：「難道全世界有星星的，都是我的寶貝？」不過她昨(2日)貼出去賞櫻的照片，竟出現「牽手放閃照」，再度引發聯想。

峮峮近來曬出去陽明山美軍宿舍賞櫻的照片，只見綻放的櫻花搭上湛藍天空，可以說是美不勝收，而她站在櫻花樹下對著鏡頭回眸一笑，甜死人的笑容電暈不少粉絲，不過其中一張照片是2個人牽手的影子入鏡，只見其中一人將手舉起比出勝利手勢，心情似乎相當愉悅，對此，峮峮則是寫下：「最近的重要日子總是大晴天，有點小幸運嘿嘿」，曖昧字句加上未點出對方身分，不免讓人猜測是否好事近了。

對此，網友紛紛回應：「羨慕牽手那位」、「有女神的天氣都是好天氣」、「回眸一笑的峮峮就是如此的迷人」、「照片太會拍了啦」、「好美好可愛好好看」、「Super cute ~峮峮 」、「跟山君手牽手好幸福」、「峮比花美」、「有妳的天氣便是晴天，愛妳」、「陽光少女」。

對於先前傳出與柯震東的緋聞，峮峮經紀人回應：「沒有認愛，就是巧合，很多去日本遊玩的人都買了星星，峮峮也不例外，她的兩顆星星，一個在電視邊，一個在書架上，單身中，認真工作」。