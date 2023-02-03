搶攻觀光旅遊商機，香港熱切歡迎全球旅客到訪，並正式啟動「Hello Hong Kong，你好，香港」全球宣傳活動，為旅客呈獻一連串精彩活動，包括共計50萬張免費機票，以及由商店提供的精彩優惠，和「香港有禮」旅客消費優惠券，向全球傳遞歡迎訊息，廣邀旅客造訪，親身體驗香港的精彩和魅力。 香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳表示，香港的旅遊大門已經全面打開，加上近年不斷推陳出新的旅遊元素，旅遊吸引力更勝從前。旅發局透過『Hello Hong Kong』的全方位宣傳，直接向全球送上最親切、最摯誠的歡迎。彭耀佳強調，有信心憑著香港各式各樣的旅遊體驗，吸引舊雨新知親臨香港展開精彩難忘的旅程，一同感受這個令人怦然心動的世界級旅遊目的地。

香港機場管理局（機管局）主席蘇澤光表示，自去年政府放寬對抵港旅客的旅遊限制及檢疫要求後，香港國際機場客運量，特別是於上一季開始重拾升軌。隨著香港與內地恢復正常的旅遊往來，2023年已有一個好開始。香港國際機場一直為重要的國際航空樞紐，有信心機場的旅客量將會持續飆升。 旅發局總幹事程鼎一分享香港旅發局刺激旅遊復甦的策略和重點工作包括：

1.向全球說聲「Hello」：「Hello Hong Kong」全球宣傳活動今日正式啟動，旅發局將積極向全世界傳遞香港熱切歡迎旅客的正面訊息，以及介紹林林總總的嶄新體驗，邀請世界各地的朋友訪港。 香港旅發局邀請了不同的商界領袖、KOL等粉墨登場，加上當地知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，拍攝一系列充滿動感的短片，透過全球3,000個平台，向身處世界各地的旅客打招呼，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。

2.豐富優惠活動歡迎全球旅客：機管局將由下月起，透過三間本地航空公司包括國泰航空、香港快運及香港航空，分階段向全球多個市場送出合共50萬張機票，吸引旅客訪港。 旅發局亦會攜手香港逾16,000間商店，攜手提供連串精彩優惠，向旅客獻上心意，當中包括至少100萬份「香港有禮」-旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以在指定的酒吧、餐廳和酒店享用免費的迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點，兌換優惠。

3.展示全新體驗和盛事：近年全新落成或完成升級的旅遊設施，為香港的旅遊元素增添姿彩，由西九文化區的M+、香港故宮文化博物館，到第六代山頂纜車、海洋公園水上樂園、迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡匯演-「迪士尼星夢光影之旅」，以及全面提升的維港海濱設施及其他旅遊體驗等，必定能夠給予旅客煥然一新的感覺。

大型節目同樣是目不瑕給。香港今年將舉辦超過250個不同主題的大型盛事和節日活動，包括香港馬拉松、Clockenflap音樂節、巴塞爾香港展會（Art Basel）、博物館高峰論壇、香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數等，展示香港源源不絕的活力和多元的魅力。

至於會展活動方面，香港擁有頂尖的場地、設施及獨有的地理位置，成功吸引超過100會議展覽活動於今年在香港舉行為商務界提供平台，把握商機。