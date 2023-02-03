台南晶英酒店搶攻情人節商機，館外據點「幸福製造所x小覓秘」將設計推出製作幸福纏花戒指、胸針，或是共同搖出大人味調酒課程，提供有情男人與愛侶以有別傳統送禮的體驗浪漫過節，課程單人800元起。

台南晶英酒店館外據點「幸福製造所x小覓秘」，位於市政府舊司法宿舍群所改建的「藍晒圖文創園區」內，距離飯店步行五分鐘，在榕樹圍繞的兩層樓日式宿舍裡，延伸飯店頂級餐飲與貼心服務來活化空間，一樓提供精緻麵食、烘焙甜食與暖心飲品，二樓多功能區域則規畫各式節慶手作單元、舉辦包場主題派對等活動。

在情意滿點的二月泡泡裡，「幸福製造所x小覓秘」標榜讓客人親手製作禮物獻給有情人，首先浪漫派可以透過紗線創作品牌「線加工 PUNNDLE」匠師手把手教學，以纏花工藝花型中的「牡丹」作為花樣，藉由花語象徵幸福與圓滿，從切形版、纏線、組裝等工序，細膩優雅地圈繞出成對定情戒指與裝飾胸針，2月12日與19日開課，每人售價980元。

若是無酒不歡的狂野派系，兩人也可相約來場微醺調酒體驗，由台南晶英資深調酒師陳宣米傳授搖盪技法，讓喜好酸甜口味的妹酒掛或是酒精濃度破表的Man酒人，分別於2月5日與2月11日就地狂歡，每人售價800元，上述雙人成行另有優惠。

隨著寒流冷氣團一波波南下，寒冬持續發威，菜單上可以「喝」的禦寒甜點近期人氣爆棚，將烤布蕾、提拉米蘇以及香蕉太妃派等經典西式甜食重新詮釋成創意調飲，搭配鹹味餅乾、麻糬等營造多層次口感、甜而不膩。暖心麵食則新增包含紅燒辛香蔬食、田園野菜咖哩等素食口味，輕食訴求也能選擇雙薯Q心與香芋鹹蛋可樂餅套餐，上桌的餐點皆呈現極簡風格，午後陽光灑進玻璃窗，加上溫暖木質色調的用餐環境，讓「幸福製造所x小覓秘」成為藍晒圖園區中，除了文創商店與巨幅彩繪牆的新興亮點，冀望於生活中實踐簡單幸福，進而發現平實的美好。

【禁止酒駕，未滿十八歲者，禁止飲酒】