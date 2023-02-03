泰山獨立董事陳敏薰及杜英達在昨日下午詹皓鈞發起抨擊之後，隨即在16點49分以重大訊息發布，將在3月16日召開泰山股東臨時會，並將進行全面董事改選。

龍邦(2514)並發表聲明表示，望一切回歸公司治理正途，呼籲主管機關關注莫讓5萬多名股東權益受損，70多年老企業毀於一旦並讓股票變成壁紙。

針對泰山公司派記者會上攻擊陳敏薰獨董的相關言論，龍邦表示遺憾，並指出，相信陳敏薰獨董認同並回應龍邦先前的苦心呼籲，從主管機關對於泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，遭證交所對上市公司處最高罰款紀錄一事中記取提醒，依法善盡監督職責召開審計委員會並決議通過於3月16日召開股東臨時會以全面改選董事的議案。更欣賞陳敏薰董事有為有守，能真正落實監督職責，獨立思考判斷。

龍邦表示，泰山陳敏薰獨董及龍邦都是為現今公司派所邀一同穩定公司經營，如今卻遭公司派攻擊陳敏薰獨董前後不一、陣前倒戈、不適任獨董，周武榮律師還建議提出解任獨董的訴訟。對此龍邦表示無法苟同，更希望能回歸公司治理，莫讓泰山案成為台灣上市公司治理的負面教材。

龍邦表示，對於泰山公司現任經營團隊有負職守，違背全體股東之託付，龍邦為秉持貫徹協助泰山落實公司治理以穩健經營之初心，期望藉由此次股東臨時會的全面改選董事，達到振衰起敝之效，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理。