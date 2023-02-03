觀察國銀近3年對新南向國家授信狀況，2020年因疫情爆發衝擊各國經濟，全年僅新增52.09億元、達標率僅8.76％。2021年在下半年景氣復甦帶動下，全年新增420億元、達標率達117.32％，2022年則一舉暴增2657億元、創近5年新高，達標率達716.62％。

對於去年國銀對新南向國家授信暴增，銀行局主秘侯立洋指出，經洽詢部分銀行意見，業者認為有兩大因素，除了新南向國家經貿活絡帶動資金需求增加，海外國家升息幅度較大亦帶動國銀授信業務持續成長。

不過，相較於授信業務強強滾，國銀近2年赴新南向國家設立據點速度則明顯趨緩。據金管會統計，2022年核准國銀赴海外申設據點4處，但新南向國家僅合庫申設新加坡分行1處，未達每年新增3處據點目標，2023年迄今則尚無國銀申請於新南向國家設立據點。

對此侯立洋表示，目前國銀在新南向國家共設有337處據點，據點增設需視業者本身有無意願提出申請。銀行業者則認為，申設據點速度放緩主要為多國的據點設立進度，受當地法規及政府政策影響卡關。