金管會統計，新台幣匯率去年貶值9.83％，使壽險業出現1兆2788億元匯兌收益。不過，在扣除避險工具虧損9706億元及換匯成本1496億元，加計提列外匯準備金1850億元昱背後，合計淨匯損264億元，較前11月淨匯兌收益170億元轉虧。

其中，新台幣匯率去年12月續升值2.51％，使壽險業出現748億元匯損，在避險工具收益344億元、扣除換匯成本256億元後，繳出177億元避險收益，加計收回外匯準備金137億元回沖，使單月淨匯損降至434億元，幅度較11月854億元減半。

合計保險業2022年稅前虧損186億元，較前年獲利4111億元爆減4297億元、大幅轉虧。其中，壽險業獲利1719億元、年減達2166億元或55.75％，產險業虧損達1905億元、較前年獲利226億元大幅轉虧、爆減2131億元，創下歷年新低。

其中，壽險業受新台幣匯率升值及股債市波動影響，去年12月稅前虧損442億元，但虧損幅度較11月753億元減少。產險業則續受防疫險理賠拖累，去年12月稅前虧損365億元、為連9月出現單月虧損，虧損幅度較11月205億元擴大。

產險業截至去年底淨值614億元，月減45億元或6.8％、年減達994億元或61.8％，創2008年底547.2億元以來近14年低點。壽險業淨值1兆5904億元，月減1049億元或6.2％、年減1兆1318億元或41.6％，但已較第三季底8285億元谷底大幅回升。