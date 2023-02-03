目前市面上已無防疫保單銷售，疫苗保單僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。據金管會統計，防疫保單2023年1月承保件數1277件、保費收入484.6萬元，疫苗保單承保件數292件、保費收入14.1萬元。

然而，防疫保單2023年1月理賠件數高達43.81萬件、理賠金額達180.92億元，疫苗保單理賠件數亦達9.71萬件、理賠金額達39.6億元，理賠仍處於高峰期，理賠金額分別達保費收入的37.33倍及280.86倍。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險增資20億元，合計已完成增資達984.99億元。

而兆豐產險董事會去年底決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現增60億元。新安東京海上產險董事會亦將三度增資80億元，預計將於今年完成。另外，金管會也核准5家產險公司申請短期借款，以支應鉅額理賠需求。

同時，看準疫後出國旅遊復甦，目前已有15家產險公司推出海外突發疾病醫療健康險。金管會統計，其中僅安達產險及台產承保新冠肺炎、且均有安排再保。另有14家產險公司重新開賣海外旅行不便險，其中僅安達產險承保包括傳染病及檢疫所致不便的保險事故