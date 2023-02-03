京城銀1月利息淨收益4.75億元，月增1.68％、年減2.03％，表現持穩。受春節連假影響，手續費淨收益1.68億元，月減達33.91％、年減5.82％。不過，其他淨收益達1.93億元，月增達28.99倍、較去年同期虧損2.74億元大幅轉盈。

京城銀表示，受惠年初全球股市回穩揚升，使1月投資收益表現穩健，認列金融資產評價損益較去年同期增加。截至1月底逾放款率0.02％、逾放覆蓋率9055.9％、全體放款覆蓋率1.46％，資產品質維持一貫良好態勢。

展望2023年，京城銀指出，中美經濟競爭、俄烏戰爭、主要國家貨幣政策走向為影響全球經濟的重要因子。台灣政府在內閣改組後，新任財長於財政控管、預算調度、舉借債務等整體政策是否能應對得宜，將會決定今年整體經濟發展表現。

京城銀表示，今年將透過健康、穩健的放款策略，持續協助有發展潛力、有營運資金需求的中小企業，響應政府「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」的四大經濟重要目標。

京城銀指出，今年將深耕既有企金客戶經營、並強化利基型業務推展實力，持續穩健提升手續費及利息2大收益來源，維持全行營運體質。此外，隨著通膨預期降溫，美國聯準會有望放緩升息，京城銀可在債市利率轉折時機擇優布局，有望進一步精進整體獲利表現。