草莓盛產季到來，以草莓做主角的甜品紛紛搶市。日前有位媽媽購買美式賣場好市多（Costco）販售的草莓大福，回家後一口咬下去竟發現草莓裡藏著一條大蟲，驚悚畫面讓她崩潰直呼有陰影了，貼文曝光後引發熱議。

驚嚇度破表！咬下草莓大福驚見整條蟲，地方媽媽崩潰：有陰影了。(翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說)

一名網友昨（2）日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，買了一盒草莓大福回家，小孩迫不急待打開來吃，「咬一口覺得怪怪，然後就看到它了」，只見畫面中，草莓裡竟藏著一條完整的大蟲，讓原PO不禁直呼「還好還是整條不是半條，不然心理會有陰影」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「冬蟲夏草莓大福」、「所以說要一口吃掉，這樣就看不到了」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下的了口呢？只能要吃前先剖半檢查了」、「雖然只看到照片我也有陰影」、「夭壽，以為是素的…」。

不過也有網友回應「我自己身為烘焙業者，我覺得草莓裡面的蟲真的無法避免，如果我自己吃到也是會有陰影」、「草莓如果是一整顆下去做料理，真的沒辦法控制裡面有沒有蟲，外觀都是看不出來的」、「表示草莓沒農藥。 很安全」、「只能說難免，總不能食物都要先照X光才能出吧」。