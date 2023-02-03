冬季是民眾賞鳥的季節，許多候鳥會來台避冬，如在新竹金城湖近期就出現在台灣非常罕見的反嘴鴴，大約20隻群聚活動，有著上翹彎嘴、黑白羽色及細細的藍灰色長腳，覓食會用上翹的長喙在水中左右擺動，飛行時還會發出輕柔如笛音的「克律、克律」聲音，相當具特色，其實不只反嘴鴴，現在當地還有許多水鳥等鳥類，民眾不妨周末前往香山濕地賞鳥，近距離捕捉候鳥停棲身影。

新竹市自2010年起委託新竹鳥會進行新竹海岸鳥類調查，香山濕地去（2022）年迎來最大水鳥群，共紀錄到129種鳥類，其中大庄區數量最多，也是紅樹林移除最大面積的區域。香山濕地紀錄鳥種則以東方環頸鴴、黑腹濱鷸及鐵嘴鴴等鷸鴴科數量最多，皆為在潮間帶泥灘地覓食為主的水鳥，顯示紅樹林移除還原棲地幫助很大！

台灣位於東亞-澳洲鳥類遷徙路線上，但依據研究顯示，這條遷徙路線在全球八大候鳥遷徙航道中，是水鳥數量下降最快的路線，除了人為獵捕外，還遭遇棲地面積縮小及劣化，新竹近年致力棲地保護，對於東亞-澳洲鳥類遷徙航道，也有著國際上重要意義。

新竹產發處表示，香山濕地成立野生動物保護區超過20年，持續推動棲地保護，整治移除紅樹林及外來種、還原生態棲地，讓泥灘地底棲動物族群數十倍增長，吸引候鳥停棲及覓食。香山濕地2022年鳥類調查結果，水鳥族群動態顯著上升，顯示香山濕地對於水鳥有非常重要價值。

新竹積極管理濕地，也是逆境成長的重要因素，良好的營運管理獲得營建署「2020年度國際級及國家級重要濕地經營管理」評鑑特優獎項，也肯定新竹市對濕地保育、復育工作之付出與貢獻。

東方環頸鴴

黑腹濱鷸

漲潮時賞蟹步道出現黑嘴鷗

現在正是欣賞水鳥最佳時機，歡迎民眾至香山濕地賞蟹步道賞蟹後，就近前往金城湖欣賞水鳥，反嘴鴴、高蹺鴴、紅嘴鷗、黑臉鵐、鵲鴝、青足鷸、白腹鶇、田鷸、東方鵟、小水鴨、白冠水雞、黑面琵鷺、白琵鷺、魚鷹等，提醒民眾賞鳥請輕聲細語，避免太大動作嚇「飛」目標。