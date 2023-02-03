星野集團是日本首屈一指的飯店集團，目前在國內外擁有60間以上的住宿設施，而首家機場飯店「OMO 關西機場 by 星野集團」將於3月20日正式開幕，即日起開放預約。飯店距離關西機場車程10分鐘，距離「臨空城車站」徒步1分鐘，飯店以「鄰近機場、快樂時光」為概念，除了享受便捷的機能外，也希望旅客能在此度過充實的快樂時光。

飯店1F門廳

飯店客房飯店規劃，包括：公共空間、大浴場、三溫暖、餐廳、空中酒吧等，整體室內設計以飛機引擎和機上座席為靈感，讓旅客體會到旅程即將展開的雀躍感。而客房共有8種房型、700間房間。包括獨自旅行或出差可輕鬆入住的大床房、讓一家大小舒適地入住的和洋室，以及可以在愛犬陪伴下入住的寵物友善房。

餐廳位於21樓，視野開闊，可眺望碧海藍天美景。為了讓時間不多的旅客也能順利享用高品質餐點，提供獨特的「快速全自助餐」，設計了可以高效率選擇餐點的用餐動線，也提供外帶服務。晚餐飯店廚房有現點現做的大阪燒，且有四種口味供選擇，分別是放上整串炸串的大阪燒、雞碎牛脂燒風味大阪燒、加入燉煮牛筋和蒟蒻的土手燒口味，以及章魚燒風味。以樂趣十足的創意來呈現大阪的招牌美食。而早餐則推薦鬆餅搭配巧克力香蕉和班尼迪克蛋。

館內大浴場

大浴場設有內湯和半露天風呂，內湯區設有三溫暖和水風呂。半露天風呂的牆壁上投影著能體驗日本四季與文化的圖像，旅客能在此愜意泡湯，享受療癒的愉快時光。

飯店周邊

「Go-KINJO」是 OMO品牌特色服務，能讓旅客在飯店裡認識步行範圍內的「街區」，透過新的發現和邂逅融入這座城市。未來將提供「GO-KINJO 地圖」（周邊景點地圖），提供旅客觀光指南所沒有的景點資訊。「OMO 關西機場」附近除了關西國際機場外，還有臨空公園等許多好玩的景點。

住宿費用，1泊1室約為16,000日幣，供國人旅日住宿時參考！