網友留言。（圖／截自臉書）

新任行政院長陳建仁昨（2）日主持首次行政院會，六都首長皆出席。台中市市長盧秀燕抵達行政院門口，即對媒體亮出一封純白色信函，上頭寫著「敬邀陳建仁院長」，原來是2023世界棒球經典賽（WBC）的邀請函，引發討論。盧市長會後在臉書發文，強調「團結一心」的重要性；偶然一張「藍綠大咖全簇擁著盧市長」的照片，意外掀起網路熱潮，不僅獲得數千個讚，更讓網友驚呼她充滿「藍綠共主」風範。

陳建仁內閣2日舉行上任後首次行政院院會，也是因疫情相隔兩年後，首次恢復邀請六都市長出席，台中市市長盧秀燕（右）手持給陳揆的2023世界棒球經典賽（WBC）邀請函，步入行政院大樓。（資料照／黃世麒攝）

盧秀燕市長昨日在臉書發文，受到疫情的影響，行政院長達2年暫停召開實體的行政院會，終於首度恢復召開，她也帶著台中的重大喜訊，北上向中央政府說明。

盧秀燕市長指出，2023世界棒球經典賽由台中主辦，將會吸引全世界最夢幻的選手與最熱情的球迷來到台灣。如此隆重的比賽，不只是台中的大事，更是台灣的光榮，台中市府當然要邀請中央政府共襄盛舉。她藉著行政院會，當面邀請陳建仁到台中參與開幕式，也期待新的中央行政團隊能多到台中走走。盧市長強調，國際重大賽事最能團結全民，而團結合作更是運動家精神的典範；台中作為主辦城市，除了全力以赴把國際賽事辦好，更期待能帶給全國正向的發展。

此文湧入約5000個讚及破百則留言，迴響熱烈。值得注意的是，臉書5張附圖中有一張照片，偶然捕捉到台北市市長蔣萬安、新北市市長侯友宜、桃園市市長張善政、台南市市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦等藍綠大咖，都簇擁著站在中間C位的盧秀燕，與其談笑風生、互動熱絡；盧市長則露出洋溢笑容、目光向前並大步邁進，神態相當從容。

這張「藍綠大咖全簇擁著盧市長」照片，被許多網友特別挑出、轉傳，不僅單獨獲得破2200個讚，更湧入大批留言：「藍綠共主出現了」、「藍綠大咖都跟她互動很好，這才是共主格局」、「盧市長氣勢非凡！」「盧市長氣宇非凡，溫暖中又充滿了領導者的威儀」、「市長帶好多護花使者喔」、「盧市長又美又帥」、「這張照片真的好棒喔！」「媽媽市長加油，您是為數不多的政治家」。