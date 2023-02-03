小編今（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於歐盟已經確定在2025年電子產品的終端接口必須是Type-C，代表蘋果必須將iPhone、AirPods等系列產品導入Type-C，傳出今年3月將開始設置其供應生態系統，數家台廠將因此受惠。

【1】蘋果Type-C生態系 台廠搶單

蘋果為符合歐盟政策，傳出決定將iPhone 15 Pro先行導入Type-C接口，且市場傳出3月起將開始建置Type-C生態系統，加速認證充電器、充電線等周邊廠商產品。台灣USB控制IC設計廠偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、創惟（6104）及威鋒（6756）等供應鏈已經準備好迎接下半年這波蘋果Type-C商機。

【2】前副閣揆沈榮津 接任台灣金控董座

行政院2日核定，由甫卸任的行政院副院長沈榮津出任台灣金控董事長，呂桔誠則專任台灣銀行董座，呈現「分治」狀態，創下台灣金控成立以來新紀錄。這項人事3日在台灣金控召開臨時董事會拍板後，隨即生效。

【3】美陣營封鎖陸晶片 恐沒效果

美國積極拉攏日本與荷蘭加入對中國的晶片封鎖陣營，各種動態顯示三方已達成協議，但國際半導體產業協會（SEMI）指出，若日荷管控不如美國，相關措施恐無效。外界猜測美國兩大盟國的限制力度可能不如預期。

【4】外資連13日狂敲台股

美國升息循環漸入終端、美元指數回挫，帶動歐美日韓等股市大漲，尤其那指、費半指數1日各勁揚2％及5.19％，台股2日由科技股領漲，外資搶補225億元，刷新連13日買超2,387億元史上第二高，蓄勢挑戰史上最高連買金額，內資買盤前仆後繼，三大法人合計連13日買超2,740億元，已率先創新猷。

【5】AMD財報佳 16檔概念股吃香

超微（AMD）1月31日盤後公布截至2022年12月底止第四季財報，數字優於預期，2023年第二季起，PC業務有望回升，帶動包括建達（6118）等16檔AMD概念股2日股價展翅高飛。