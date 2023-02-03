受到嚴重臀部傷勢影響，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）澳網次輪就敗下陣來，無緣完成賽會衛冕，接下來還可能因為傷勢影響「主戰場」法網的備戰計畫，雖然納達爾的叔叔托尼（Toni Nadal）目前正擔任加拿大好手阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）的教練，不過他還是深深相信自己的姪子至少還會拿下一座法網冠軍，「我們拭目以待。」

澳網爆冷輸給美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald），無損納達爾拼鬥決心，他表示自己遇到任何逆境，都會努力讓自己回到最佳水準，「有時這令人沮喪，也會很難接受它，更會因為傷病感到非常疲倦，但現在並不是談論這些的時候。」不過接受醫療診斷後，納達爾的傷勢確認為髂腰肌二級拉傷，需要休養6至8周的時間，讓納達爾挑戰第15座法網冠軍的旅途中蒙上一層陰影。

除了遭遇身體上的挫折之外，納達爾還要承受外界對於GOAT之爭所帶來的輿論壓力，同為網壇「BIG 3」之一的喬科維奇（Novak Djokovic）已經以23座大滿貫金盃追平他的紀錄，近期更重返世界球王的寶座，且據知名線上博弈公司《Bet365》的法網奪冠賠率，喬科維奇以2.50排在第一位，14座法網冠軍的納達爾僅以3.50排第三，更落後給同胞小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）的2.75，納達爾似乎已不再是奪冠大熱門。

早在納達爾進入職業賽場就一直陪伴他的托尼，接受雜誌《浮華世界》專訪時表示，36歲的納達爾在職業生涯後期一直與傷病爭鬥，這是很自然的情況，因為他從16歲就開始打職業比賽，「納達爾確實有絕佳的身體素質，但是當你一直接受高強度擊球以及快速移動，身體還是會吃不消，這也是他必須付出的代價。」而托尼仍然相信，納達爾能奪下今年法網金盃，但以後的事情我們再看看。