大陸外交部網站3日消息，中國外交部長秦剛 2日與日本外相林芳正通電話時指出，雙方應以史為鑒，堅守初心，排除干擾，校準航向。林芳正表示，日方歡迎中方為國際社會作出積極貢獻，願在諸多領域同中方加強合作。

秦剛表示，中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇。雙方應以史為鑒，堅守初心，排除干擾，校準航向，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。今年是中日和平友好條約締結45周年，中方願與日方以此為契機，共同重溫條約精神、履行條約義務，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，保持高層級對話溝通，深化數位經濟、綠色發展、維護產供鏈穩定等領域合作，推動中日關係沿著正確軌道改善發展。

秦剛說，希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚台群島問題上制止右翼勢力挑釁。

中日經濟彼此依存互惠，希望日方著眼維護國際貿易規則和自身長遠利益，繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對中經貿科技合作。雙方應堅持戰略自主，共同把亞洲發展好、建設好。

中方和國際社會對日方單方面決定向海洋排放核汙染水存在嚴重關切，希望日方切實以公開、透明、科學、安全的方式處置。

林芳正表示，日中發展繁榮離不開彼此，兩國關係擁有廣闊合作空間和巨大發展潛力。日方願同中方一道，以《日中和平友好條約》締結45周年為契機，重溫條約精神，落實兩國領導人達成的重要共識，加強各層級對話溝通和國民交流，推進務實合作，構建建設性、穩定的日中關係。日方歡迎中方為國際社會作出積極貢獻，願在諸多領域同中方加強合作。

雙方還就共同關心的問題交換了意見。