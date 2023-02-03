一名正妹小美與男友及3名男性友人到日本遊玩，晚上在民宿不勝酒力昏睡，半夜時遭同行男子阿明摸上床性侵，小美還以為是男友求歡，隔天酒醒才驚覺有異，嚇得直接在日本當地報警，還從阿明身上氣味指認犯行。高雄地院依乘機性交罪判龔男4年，須賠40萬元，阿明不服上訴，高雄高分院依妨害性自主罪，判處阿明有期徒刑4年。阿明上訴最高法院遭駁回定讞，將由地檢署通知入監服刑

2020年2月小美和男友及3名男友人一同到日本某知名溫泉區遊玩。晚間大夥在民宿1樓交誼廳喝酒玩牌聊天，眾人開了2大瓶清酒，小美自己就灌了1瓶。半夜小美不勝酒力，男友還貼心的攙扶她先回房休息。

凌晨時分，同行4男決定回房休息，阿明竟趁其他人熟睡，偷偷潛入小美房間，趁她爛醉意識不清，先喊她的小名再從後方抱住她。小美誤以為是男友來陪睡，任由阿明上下其手還發生關係。離去前，阿明還故意說「我要回房間睡，不然早上醒來，他們會發現我不在房間」。

小美隔天上午酒醒與男友對質，才驚覺自己昨夜遭性侵，立刻保存沾有精液的內衣褲和廁所殘留的體毛，直接在日本當地報警。她認出阿明濃密的體味，確認阿明就是前一夜性侵她的人。

回台後一切進入司法程序，高雄地院審理時，阿明辯稱當時小美還親口叫他不要內射，甚至要求他完事後留下來陪她。但其他同行的男友人卻證稱，大家都知道小美和男友在一起，不可能和阿明發生關係。

法官認為，小美當時酒醉到走路都需男友攙扶，加上近視超過600度，半昏半醒之下才被性侵，審酌阿明絲毫未有和解之意，判他4年。民事部分小美求償150萬元，法官審酌她被害後工作受影響，精神痛苦難以平復，判阿明應賠40萬元。

阿明不服上訴，但高分院審理期間，阿明承認發生性關係，但在日本案發後不久，小美質問時，他卻否認有此事，甚至說未進她房間，因而判決他有罪。但阿明仍不認罪上訴最高法院，日前遭駁回定讞，將由地檢署通知入監服刑。