新北市一名連姓女子去年前往健身房運動，發現2名清潔員未依規定拖鞋就進入更衣室，便拍照上傳至Google留下1星評論，反遭到2名清潔員控告侵害名譽權求償。新北地院審結，認為連女並無侵權，判2名清潔員敗訴。可上訴。

判決書指出，柯姓及郭姓清潔員主張，2022年9月17日於健身房更衣室打掃，未換上室內拖鞋，卻遭到連女偷拍，未經他們允許就將照片放上公開平台評論，認為自己的肖像權遭到侵害，日後也恐遭人指指點點，故依法提告向連女求償3萬元，同時盼望連女撤下照片。

對此，連女表示，事發當天於閉館前看到清潔員穿著鞋子進入更衣室打掃，但入口處貼著「入內請拖鞋」的告示，這已不是第一次發生，才會拍照並放上Google評論，目的僅是希望業者了解消費者的感受並改進，並非不當攻擊或批評。

新北地院審理時，法官當庭勘驗連女張貼在網路上的評論，連女寫下，「要求客人入內要脫鞋，但員工卻穿鞋自由進出打掃，那為什麼客人要遵照指示？把按照規定的客人當傻子嗎？若因打掃方便需求，無法準備室內拖鞋嗎？」等語，法官認為連女僅是陳述事實，難憑此就認定會讓清潔員名譽受損。

法官指出，再者連女張貼的照片中，清潔員皆戴著口罩，穿著打掃服裝，一般網友看到照片也無法辨識照片中的人是誰，不會去追查隱私，且連女的評論是針對健身房未約束員工的批評，有助於健身房改善並提升服務水準，具有公益性，為網路言論自由，故駁回2名清潔員的請求。可上訴。