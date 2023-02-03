大陸外交部網站3日消息，中國外交部長秦剛2日在北京與第77屆聯合國大會主席克勒希舉行會談。秦剛指出，中方將以落實全球發展倡議為契機，加快實現2030年可持續發展議程，共同推進全球安全倡議，攜手應對國際安全新挑戰。克勒希稱，聯合國始終堅持一個中國原則，不會有任何偏離。

秦剛說，當今世界百年變局深刻演進，新冠疫情沉屙未去，地緣衝突漩渦再起，全球性挑戰層出不窮，各方對聯合國寄予厚望。聯合國應進一步發揮在全球治理中的重要作用。堅持講公道話、辦公道事，維護和平安全，捍衛公平正義；堅持普惠包容，將發展置於全球議程的中心，讓發展成果更多更公平惠及各國人民；堅持真正的多邊主義，完善全球治理，通過溝通協商凝聚共識；堅持開放包容，摒棄意識形態對抗，促進文明互鑒。聯合國大會是聯合國最具普遍性和代表性的憲章機構，中國將繼續全力支援聯大和聯大主席工作。

秦剛強調，中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國的發展是和平與正義力量的增長，將高舉真正的多邊主義旗幟，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國新發展為世界帶來新機遇，將以落實全球發展倡議為契機，加快實現2030年可持續發展議程，共同推進全球安全倡議，攜手應對國際安全新挑戰。

克勒希表示，中國是聯合國的重要合作夥伴，感謝中方長期以來對聯合國的有力支持。聯合國高度重視中國的大國影響和引領作用，期待同中方一道，加強多邊主義，改善全球治理，宣導對話而非對抗，團結應對全球性挑戰。聯合國始終堅持一個中國原則，不會有任何偏離。

雙方還就共同關心的國際熱點問題交換了意見。在日本核汙染水排海問題上，強調應本著負責任態度，保護好人類賴以生存的唯一星球。